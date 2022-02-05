شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي الغائبون عن مباراة مونتيري يدعمون زملاءهم لتحقيق الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن قائمة مواجهة مونتيرى فى كأس العالم للأندية على التواجد فى ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي، لمؤازرة الفريق لتحقيق الفوز على بطل المكسيك.

وتواجد فى المدرجات حسام حسن وبيرسي تاو ومحمد محمود، ومحمد أشرف ومصطفى مخلوف لاعبوا فريق الشباب، وبقية اللاعبين الغائبين عن قائمة كأس العالم للأندية.

يذكر أن عمار حمدى حرص أيضًا على التواجد مع الفريق في ملعب آل نهيان، رغم إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته في التدريبات.

وكان الأهلي قد وصل منذ قليل إلى ملعب آل نهيان بنادي الوحدة بمدينة أبو ظبي، استعدادًا لخوض مباراة مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تشكيل الأهلي لخوض المباراة، الذي ضم كلا من: علي لطفي - رامي ربيعة - محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمد هاني - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

ويلتقي الأهلي مع فريق إف سي مونتيري بطل الكونكاكاف في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في أبو ظبي، وذلك ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.