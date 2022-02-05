شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني قبل مواجهة مونتيري: لاعبونا أقوياء ويمتلكون خبرات اللعب بأجواء المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أن فريقه سيقاتل فى مباراة مونتيري رغم الغيابات التى تضرب صفوفه لتواجد عدد من لاعبيه مع منتخب مصر وبسبب الإصابات أيضا.

وقال موسيماني خلال تصريحات تليفزيونية، "علينا أن نركز على المباراة ولدينا لاعبون أقوياء وفريق جيد ولا يوجد فريق متواجد هنا ضعيف وكلهم مميزون ويمثلون قاراتهم ونؤمن بحظوظنا وبفريقنا".

وأضاف موسيماني، "لدينا خبرات في اللعب فى مثل هذه الأجواء واللعب مع نفس الخصم فى الماضي".

ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من علي لطفي في حراسة المرمى، رامي ربيعة – محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمد هاني في الدفاع أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر في الوسط، و حسين الشحات - طاهر محمد طاهر .في الهجوم

ويخوض مونتيري المباراة بتشكيل مكون من إستيبان أندرادا في حراسة المرمى، إيريك أجيري، فيكتور مورينو، سيباستيان فيجاس، ماتياس كرانفيتير في الدفاع، سيلسو أورتيز، لويس رومو، أرتورو جونزاليس، ماكسيميليانو ميزا في الوسط، ورودافو بيتزارو، مورى في الهجوم.