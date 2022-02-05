مدرب السنغال: لهذا السبب منتخب مصر الأفضل.. ونواجه صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، بأن المنتخب المصري هو الفريق العربي الأفضل في أفريقيا بعضل الخبرات التي يمتلكها لاعبو الأهلي والزمالك من التنافس على المستوى القاري في بطولات الأندية.

وقال سيسيه في تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام مصر: "نعرف أن مصر تمتلك فلسفة خاصة وشخصية خاصة بها، وهم المنتخب العربي الأفضل والأقرب إلى إفريقيا لأنهم يمتلكون لاعبين يعرفون أفريقيا جيدا".

وتابع: "نحن نضع التركيز على منتخبنا لأن المباريات تتوالي ولا تتشابه وكل تفكيرنا في طريق الظهور بالشكل الذي يسمح لها بالفوز على المنافس".

عن المواجهة الخاصة بين صلاح وماني، خلال المباراة قال: "نحن تركيزنا في الملعب وكيف يمكن أن نفوز على مصر وليس محمد صلاح."

وأضاف: "صحيح هناك الكثير من المقارنات بين صلاح وماني، ونحن مثل مصر نبني الخطة على اللاعبين الكبار وساديو ماني ومحمد صلاح بين اللاعبين الكبار في المنتخبين".

وواصل: "لن يكون هدفنا إيقاف محمد صلاح فقط خلال المباراة، بل نحن نتعامل مع مجموعة وفي النهاية سوف نعمل من أجل الانتصار والفوز باللقب".

وتحدث عن مشوار الفريق، قائلًا: "أنا انتظر مباراة صعبة وأحلم بها منذ بدابة المباراة، لكن منتخب مصر استطاع الفوز على عظماء أفريقيا، لكننا أيضا تجاوزنا نفس المراحل، وفزنا على منتخبات مثل غينيا الإستوائية وبوركينا فاسو، ومصر والسنغال يستحقان التواجد في هذا الحدث".

وواصل: "لدينا مجموعة من اللاعبين يتحلون بالطموح، نحن نتجاوز الخسائر والمواعيد الكبرى تحتاج دائما للاعبين كبار".