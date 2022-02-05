للتاريخ.. الأهلي ينفرد برقم قياسي جديد في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق النادي الأهلي رقم قياسي مميزا في بطولة كأس العالم للأندية بعد خوض مباراة مونتيري المكسيكي في افتتاح مشواره بالبطولة المقامة حاليا في الإمارات حتى 12 فبراير الجاري.

وفي المشاركة السابعة للأهلي بالبطولة العالمية، انفرد الأهلي برقم قياسي في البطولة كان يتساوى به مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي كأكثر نادٍ في العالم خوضا للمباريات في مونديال الأندية.

وتجاوز بطل إفريقيا فريق أوكلاند سيتي الذي انسحب من مونديال الأندية بسبب جائحة كورونا، حيث كان يتساوى الفريقان في عدد المباريات بمونديال الأندية برصيد 15 مباراة.

وباتت مباراة الأهلي أمام مونتيري هي المباراة رقم 16 لبطل إفريقيا في مونديال الأندية، ليصبح أكثر فرق العالم مشاركة في هذه البطولة.

وقد يعزز الأهلي رقمه القياسي بشكل أكبر إذا نجح في الوصول إلى المربع الذهبي حال الفوز على مونتيري، حيث سيخوض ثلاث مباريات بدلا من مباراتين، ليصبح بإمكانه الوصول إلى 18 مباراة، ويبتعد أكثر عن أوكلاند سيتي.

ويحمل الأهلي رقم قياسي آخر كأكثر فريق إفريقي وعربي يشارك في كأس العالم للأندية (7 مرات)، وتأهل في النسخة الماضية 2020 إلى المربع الذهبي للمرة الثالثة في تاريخه، بعد وصوله لنصف النهائي في عامي 2006 و2012 باليابان.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية إلى جانب كل من: الجزيرة الإماراتي (ممثل البلد المضيف)، تشيلسي الإنجليزي (يويفا)، بيراي بطل تاهيتي (أوقيانوسيا)، مونتيرى المكسيكي (كونكاكاف)، الهلال السعودي (الاتحاد الآسيوي)، وبالميراس البرازيلي (كونميبول).

يُذكر أن الأهلي، البطل التاريخي لإفريقيا برصيد 10 ألقاب، سبق له المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في 6 مرات سابقة، أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، و2020، كما حقق الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولتي 2006 و2020.

- الأندية الأكثر خوضًا للمباريات في مونديال الأندية:

الأهلي - 16* مباراة (حتى الآن).

أوكلاند سيتي - 15 مباراة.

ريال مدريد - 12 مباراة.

مونتيري - 10 مباريات.

باتشوكا - 10 مباريات.

- سجل مباريات الأهلي في مونديال الأندية:

2005 - مباراتان.

2006 - 3 مباريات

2008 - مباراتان.

2012 - 3 مباريات.

2013 - مباراتان.

2020 - 3 مباريات.

2021 - مباراة* (حتى الآن)