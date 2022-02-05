مباشر مونديال الأندية.. الأهلي 0-0 مونتيري.. فرص مهدرة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار يلا كورة الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ومونتيري المقامة على ملعب استاد آل نهيان في أبوظبي بالدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2021 بالإمارات.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز إلى نصف نهائي مونديال الأندية لمواجهة بالميراس البرازيلي.

ملخص المباراة:

جاءت الخطورة الأولى في الدقيقة الثانية من جانب مونتيري بعدما أخطأ محمد مجدي أفشة في استلام الكرة بمنتصف الملعب، وكاد الفريق المكسيكي أن يفتتح التسجيل من مرتدة سريعة بعدما سدد فونيس موري تصويبة قوية من خارج المنطقة أبعدها علي لطفي إلى ركنية.

وجاء الرد سريعا من الأهلي في الدقيقة الرابعة بعدما مرر حسين الشحات الكرة إلى أحمد عبدالقادر ليضعه منفردا داخل المنطقة ليسدد الكرة لكن حارس مونتيري تصدى لها ببراعة.

واستمر ضغط مونتيري بعدما نفذ ماكسيمليانو ميزا ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء بعد مرور ربع ساعة لتتجه الكرة إلى الشباك الخارجية من مرمى علي لطفي.

وكاد مونتيري أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الـ20 بعدما أطلق تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الأهلي.

وفي الدقيقة الـ28، أهدر الأهلي فرصة خطيرة بعدما أرسل الظهير الأيسر التونسي علي معلول عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ليحولها طاهر محمد طاهر بتسديدة على الطائر لكنها ذهبت إلى أيدي حارس مونتيري.

واستمر إهدار الفرص من جانب الأهلي في الدقيقة الـ37 بعدما حصل حسين الشحات على الكرة داخل المنطقة ليراوغ المدافع وحارس مرمى لكن الكرة لم تدخل المرمى بعدما أبعدها مدافع مونتيري.

وفي الدقيقة الـ53، نجح محمد هاني ظهير أيمن الأهلي فيما فشل فيه مهاجمو الفريق، وتمكن من تسجيل الهدف الأول من تصويبة قوية سكنت شباك مونتيري.

وفي الدقيقة الـ55، تألق علي لطفي حارس الأهلي ونجح في إنقاذ مرماه من فرصة خطيرة لمونتيري بعد ضربة رأسية من داخل منطقة الست ياردات.

وفي الدقيقة الـ62، أجرى المدرب بيتسو موسيماني تبديلا اضطراريا في صفوف الأهلي بالدفع بكريم فؤاد بدلا من المدافع الشاب محمد مغربي الذي تعرض للإصابة.

تشكيل الأهلي: علي لطفي، محمد هاني، محمد مغربي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول، أليو ديانج، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر.

تشكيل مونتيري: إستبيان أندرادا، إريك أجيري، هيكتور مورينو، ماتياس كرانفيتير، سيباستيان فيجاس، سيلسو أورتيز، لويس رومو، أرتورو جونزاليس، رودلفو بيتزارو، فونيس موري، ماكسيمليانو ميزا.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..