الخليج 365 يوضح.. طريقة لعب الأهلي أمام مونتيري في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق الأساسي الذي سيواجه مونتيري والذي شهد تواجد الصاعد محمد مغربي لأول مرة.

ويلتقي الأهلي مع مونتيري في تمام السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب آل نهيان ضمن منافسات الدور الثاني.

ووفقاً لما علمه الخليج 365 فإن طريقة لعب الأهلي ستكون 3-4-3 الذي بدأ بها الموسم.

وفتحت الغيابات وتشكيل الأهلي التساؤلات حول خطة موسماني حيث إن القائمة الأساسية تحتمل 3 طرق لعب وهي 4-2-3-1 و 4-3-3 و 3-4-3 .

ويغب عن الأهلي 12 لاعباً بسبب الإصابة بالإضافة إلى الدوليين مع منتخب مصر الذين يلعبون نهائي كأس الأمم الأفريقية غداً الأحد.

ويلعب مغربي المدافع الشاب لأول مرة في تاريخه بشكل رسمي مع الفريق الأول وذلك لتعويض غياب المصابين في مركز قلب الدفاع بجوار ربيعة وياسر إبراهيم فيما يلعب قفشة في مركز الوسط المهاجم رقم (8) بجوار أليو ديانج ليكون التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: رامي ربيعة - محمد مغربي - ياسر إبراهيم .

الوسط : محمد هاني - قفشة - أليو ديانج - علي معلول .

الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر.