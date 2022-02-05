مفاجأة لأول مرة في تشكيل الأهلي الأساسي لمواجهة مونتيري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق الأساسي الذي سيواجه مونتيري بطل المكسيك في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

وانطلقت بطولة مونديال الأندية في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس الماضي، ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع مونتيري في تمام السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب آل نهيان ضمن منافسات الدور الثاني.

وقرر موسيماني الاستمرار في طريقة 4-3-3 ليستعين بالشاب محمد مغربي في الدفاع على أن يلعب محمد مجدي "قفشة" في مركز 8 ومهاجم طاهر محمد طاهر.

ويلعب مغربي المدافع الشاب لأول مرة في تاريخه بشكل رسمي مع الفريق الأول وذلك لتعويض غياب المصابين.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد مغربي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم.

الوسط : علي معلول- قفشة - أليو ديانج - محمد هاني.

.الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر

ويغب عن الأهلي 12 لاعباً بسبب الإصابة بالأضافة إلى الدوليين مع منتخب مصر الذين يلعبون نهائي كأس الأمم الأفريقية غداً الأحد.