تردد قناة أبوظبي الرياضية على نايل سات الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري

الشارقة - اميمة ياسر - قنوات أبوظبي الرياضية حصلت اليوم الجمعة على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام الشهر المقبل في الإمارات.

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 5 فبراير وتستمر حتى 12 فبراير.

ويبحث الكثيرون من عشاق الساحرة المستديرة وخاصة جماهير الأهلي على تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية ومباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.

تردد قنوات أبوظبي الرياضية على النايل سات

أعلنت قنوات أبوظبي الرياضية اليوم الجمعة حصول مجموعة أبوظبي على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام الشهر المقبل في الإمارات.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 5 فبراير وتستمر حتى 12 فبراير.

ونشر قنوات أبوظبي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أبوظبي للإعلام تعلن عن حصول قنوات أبوظبي الرياضية على حقوق بث كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات ومصر والكويت».

وأضاف: «ذلك ضمن سعي الشركة لتعزيز المحتوى الرياضي والرقمي الذي تقدمه للجمهور وبما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية».

وأشارت إلى أن بث المباريات سيكون عبر تطبيق STARZPLAY خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب.

وتُشارك في البطولة سبعة أندية هي:

الأهلي (مصر) بطل دوري أبطال أفريقيا.

الهلال (السعودية) بطل دوري أبطال آسيا.

مونتيري (المكسيك) بطل دوري أبطال كونكاكاف (أمريكا الشمالية).

بيراي (تاهيتي) بعد انسحاب المرشح أوكلاند سيتي (نيوزيلاندا).

تشيلسي (إنجلترا) بطل دوري أبطال أوروبا.

الجزيرة (الإمارات) بطل الدوري الإماراتي كمنظم للبطولة.

بالميراس (البرازيل) بطل قارة أمريكا الجنوبية «كوبا ليبرتادوريس».