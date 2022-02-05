شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يدعم الأهلى قبل لقاء مونتيرى: بالتوفيق يا رجالة وتعملوا ماتش كويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم أيمن أشرف، مدافع المنتخب المصرى والنادى الأهلى، على دعم ومؤازرة زملائه اللاعبين فى الفريق الأحمر، قبل لحظات قليلة من مواجهة مونتيرى المكسيكى، فى بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا فى الإمارات.

وقال أشرف، عبر ستورى حسابه على انستجرام: "بالتوفيق يا رجالة.. إن شاء الله نعمل ماتش كويس ونكسب".



أيمن أشرف

وأعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، تشكيل الفريق لمواجهة «إف سى مونتيري» بطل المكسيك فى بداية مشوار المارد الأحمر بكأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالي: على لطفى – رامى ربيعة – محمد مغربى - ياسر إبراهيم - على معلول - أليو ديانج - محمد مجدى أفشة - محمد هانى - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر .

ويواجه الأهلى فريق إف سى مونتيرى بطل المكسيك فى السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب آل نهيان بنادى الوحدة فى أبو ظبى فى بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.