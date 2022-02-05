شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب آل نهيان لخوض مباراة مونتيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب آل نهيان بنادي الوحدة بمدينة أبو ظبي، استعدادًا لخوض مباراة مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية.