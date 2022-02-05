شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب آل نهيان لخوض مباراة مونتيري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب آل نهيان بنادي الوحدة بمدينة أبو ظبي، استعدادًا لخوض مباراة مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية.
وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني أعلن تشكيل الأهلي لخوض مباراة «إف سي مونتيري» بطل المكسيك في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: علي لطفي – رامي ربيعة – محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمد هاني - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر .
ويواجه الأهلي فريق اف سي مونتيري بطل المكسيك في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، وذلك ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.