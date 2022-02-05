شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. فريق برازيلى صاحب أول تتويج بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فريق كورنثيانز البرازيلى صاحب أول تتويج بكأس العالم للأندية فى النسخة الأولى التى أقيمت عام 2000 بمشاركة 8 فرق أبطال القارات، حيث شارك بالبطولة حينها كلاًَ من كورينثيانز وفاسكو دا جاما البرازيليان، ونادى نيكاكسا المكسيكى، ومانشستر يونايتد الإنجليزى والرجاء المغربي، والنصر السعودي، ريال مدريد الإسبانى ونادى ساوث ملبورن الأسترالى.

وفى نهائى البطولة التقى كورينثيانز مع فاسكو دا جاما، وتغلب كورينثيانز بنتيجة 4–3 فى الضربات الترجيحية بعدما انتهى الوقت الأصلى والإضافى بنتيجة 0–0.

وبذلك حقق الفريق البرازيلى أول لقب فى بطولات كأس العالم للأندية، ودا جاما المركز الثانى والفضية، فيما حل نيكاسا المكسيكى فى المركز الثالث محققا البرونزية، وريال مدريد المركز الرابع.

ويفتتح فريق الأهلى مشواره السابع فى بطولة كأس العالم للأندية عندما يلتقي إف سى مونتيري المكسيكي فى السادسة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة على استاد آل نهيان بالعاصمة أبو ظبي.