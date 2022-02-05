شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى يؤازر الأهلي أمام مونتيري بمونديال الأندية رغم الإصابة بالصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عمار حمدى، لاعب وسط الأهلي، على مؤازرة زملائه قبل مباراتهم ضد مونتيري المكسيكي من ملعب آل نهيان، الذى يستضيف المباراة التى تجمعهما في ربع نهائي بطولة كاس العالم للأندية.





وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني أعلن تشكيل الأهلي لخوض مباراة «إف سي مونتيري» بطل المكسيك في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: علي لطفي – رامي ربيعة – محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمد هاني - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر .

ويواجه الأهلي فريق اف سي مونتيري بطل المكسيك في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، وذلك ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.