شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يخسر من القناه وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق الإسماعيلي من القناة بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى أقيمت عصر اليوم على ملعب الأخير، فى إطار سلسلة مبارياته التجريبية استعدادًا لاستئناف مشواره ببطولة الدوري الممتاز .

ويستعد الإسماعيلي لاستضافة فريق فيوتشر الخميس المقبل فى ثامن جولات المسابقة المحلية، على ملعبه بالإسماعيلية.

هدف الإسماعيلي الوحيد جاء عن طريق عمر الوحش فى الشوط الثاني من ضربة جزاء، بينما سجل محمد عبد الله ومصطفى فارس هدفى فريق القناة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة خوان براون علي إشراك الصفقات الجديدة من أجل تحقيق عامل الانسجام والتناغم مع باقي لاعبي الفريق.

وكان الفريق قد بدأ اللقاء بتشكيل ضم .. أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي وعمرو الحلواني وعبدالله محمد ومحمد نصر وأحمد أيمن في خط الدفاع وعمر الوحش وأحمد مدبولي وعماد حمدى وسايكو كونتيه وخالد النبريص في خط الوسط وحازم مرسي في خط الهجوم.

في حين شارك في الشوط الثاني كلا من عمر رضوان في حراسة المرمي وشادي ماهر وحسن ياسين وأبو بكر حمزة الجمل ومدحت فقوسه.

شهد اللقاء حضور خالد زين نائب رئيس الإسماعيلي وخالد الطيب ووليد شعيب عضوا مجلس إدارة النادي.