شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محفزات لمنتخب مصر للفوز على السنغال فى نهائى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطمح منتخب مصر فى التتويج بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ 33 المقامة بالكاميرون بالفوز على السنغال فى المواجهة المحدد لها التاسعة مساء غد، الأحد، فى نهائى المنافسة الأفريقية بعد نجاحه فى تقديم أفضل العروض فى أدوار خروج المغلوب بالفوز على كوت ديفوار والمغرب والكاميرون للوصول للنهائى.

ويرصد الخليج 365 ما يحتاجه المنتخب من خلال التتويج باللقب بالتقرير التالى:

يطمح منتخب مصر فى تحقيق النجمة الأفريقية الثامنة فى هذه النسخة فى ظل الخروج المبكر فى النسخة الأخيرة عام 2019 وخسارة اللقب فى 2017 أمام الكاميرون.

كما يسعى منتخب مصر للتكشير عن أنيابه بالتفوق على السنغال قبل مواجهتى المرحلة الفاصلة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، وتقام المباراة الأولى فى القاهرة يوم 24 مارس على أن تقام المباراة الثانية فى دكار يوم 29 من نفس الشهر.

كما وعد مجلس إدارة اتحاد الكرة لاعبى منتخب مصر بمكافآت كبيرة لتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم فى المباراة المقبلة أمام السنغال، من أجل حصد النجمة الثامنة واسعاد الجماهير المصرية المتعطشة للقب.