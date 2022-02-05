شكرا لقرائتكم خبر عن 16 لاعبا فى مران الإسماعيلى قبل لقاء القناة الودى وتدريبات إضافية لـ 5 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تدريباته صباح اليوم على الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية، وذلك ضمن برنامج الإعداد للقاء فيوتشر يوم الخميس المقبل في ثامن جولات مسابقة الدوري الممتاز.

المران اشتمل علي مجموعة من الوحدات البدنية تحت إشراف مدرب الأحمال قبل أن يتطرق لتدريبات خططية منها سبل إستغلال الكرات العرضية، وذلك بمشاركة 16 لاعبًا وهم .. عمر رضوان وعبدالله جمال وباهر المحمدي ومحمد هاشم وعصام صبحي ومحمد دسوقي ومحمد عمار ومحمود عبد العاطي "دونجا" ومحمد مخلوف ومحمد عادل ووجيه عبد الحكيم وجان موريل ومحمد عبد السميع ومحمود عبد الله وعبد الرحمن مجدي ، كارميلو ألجاراناز ودييجو فيرناندو.

هذا ومن المقرر أن يخوض باقي لاعبي الفريق مباراة ودية اليوم أمام فريق القناة ضمن تجربة الإسماعيلي قبل إستئناف مسابقة الدوري العام.

فيما أدي خماسي الإسماعيلي البوليفي كارميلو ألجاراناز ومحمد دسوقي ومحمد مخلوف ومحمد عادل وعبد الرحمن مجدي تدريبات إضافية عقب نهاية المران.

واشتملت التدريبات على التسديدات بعيدة المدي بإعتبارهاةأحد الحلول الهجومية لتسجيل الأهداف في شباك الخصوم.