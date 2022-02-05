في الدوري الإسباني .. تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يأمل ريال مدريد في الخروج من كبوة توديع كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بلباو حين يلتقي غرناطة في الدوري الإسباني.



ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بينما يحل غرناطة في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.

تقام مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني يوم الأحد 6 فبراير/ شباط الحالي بملعب سانتياجو بيرنابيو بالجولة 23 من المسابقة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للحقوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنقل الشبكة مباراة ريال مدريد وغرناطة مدريد عبر قناة beIN Sports 1 HD على الهواء مباشرة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2021-2022

ريال مدريد - 50 نقطة

إشبيلية - 46 نقطة

ريال بيتيس - 40 نقطة

أتلتيكو مدريد - 36 نقطة

برشلونة - 35 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2021-2022

كريم بنزيما - ريال مدريد - 17 هدفاً

خوان ميجيل لوبيز - ريال بيتيس - 13 هدفاً

راؤول دي توماس - إسبانيول - 12 هدفاً

فينسيوس جونيور - ريال مدريد - 12 هدفاً

إياجو اسباس - سيلتا فيجو - 11 هدفاً