مدرب السنغال يعلن الحرب مثل إيتو : سنقاتل الفراعنة حتي الرمق الأخير

الشارقة - اميمة ياسر - على الرغم من تصريحاته بقوة المنتخب المصري وتاريخة الكروي وامتلاكه لاعبين من طراز فريد، أكد مدرب المنتخب السنغالي أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال أن فريقه قادر على المنافسة وأنه قادر إيضا على التتويج بالبطولة وأنهم جاءوا إلى الكاميرون من أجل حصد كأس الأمم الأفريقية، ويبدو أن المدير الفني للمنتخب السنغالي قرر السير على طريقة الكاميروني صامويل ايتو رئيس اتحاد الكرة في الكاميرون عندما وصف مباراة منتخب بلاده مع المنتخب المصري بالحرب حيث قال أليو سيسيه "سنقاتل المنتخب المصري حتى الرمق الأخير وتسلحنا بكل شيء حتي نعود بالبطولة لبلادنا".

وتابع أليو سيسيه في تصريحات تحدٍ قبل ساعات قليلة من المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية قائلاً: لاعبي السنغال قادرون على التحدي وتحقيق اللقب لأول مرة في تاريخنا والعودة إلى السنغال باللقب الأول في تاريخ "أسود التيرانجا" على مدار مشواره الطويل في نسخ أمم إفريقيا، مؤكدًا صعوبة مواجهة الفراعنة لما لهم من باع كبير وعريق على مستوى القارة السمراء فقد جئنا إلى الكاميرون لهدف واحد وهو تحقيق لقب البطولة بغض النظر عن أي منافس نلعب أمامه، نحن نحترم جميع المنافسين، لكننا فريق قوي قادر على الفوز والوقوف على منصات التتويج لأول مرة في تاريخه».

وأردف المدير الفني للمنتخب السنغالي: لقد بدأنا مشوارنا بطريقة رائعة وواصلنا جهدنا حتى وصلنا إلى هذه المرحلة من البطولة، ونمضي في طريقنا لإحراز اللقب، لأن ذلك ما جئنا من أجله، سنقاتل حتى الرمق الأخير كي نسعد جماهيرنا التي تنتظرنا في البلاد، نمتلك لاعبين على مستوى عال وقادرون على على قلب معطيات الأمور في أي لحظة، وجميعهم عاقد العزم على فعل شيء في مواجهة منتخب مصر، كما أننا تسلحنا بكل شيء كي نعود لبلدنا رافعين كأس البطولة , وأؤكد مرة أخرى أن أفضل أمر للمنتخب الوطني هو امتلاك نوعية اللاعبين، الذين يتعاملون مع المباريات بأفضل عقلية، منتخب مصر قوي ويمتلك لاعبين من طراز كبير ولهم تاريخ كبير في القارة السمراء، لكننا تعاهدنا على شيء واحد وهو أن نكون على رأس أفريقيا العظيمة".