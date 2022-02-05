في ظل الغيابات والإصابات.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة مونتيري بكأس العالم للأندية

الشارقة - اميمة ياسر - يخوض النادي الأهلي أول مباراة له في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.

ويلتقي الأهلي مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة ونصف بتوقيت القاهرة، مواجهة هامة أمام نادي مونتيري المكسيكي الذي يقوده خافيير أجيري مدرب منتخب مصر السابق.

ويدخل الأهلي تلك المباراة وهو مكبل بالغيابات ما بين سداسي موجود مع المنتخب الوطني الذي تأهل لنهائي بطولة الأمم الأفريقية، بجانب الإصابات مثل عمار حمدي وأكرم توفيق بالرباط الصليبي وحسام حسن ومحمود متولي وصلاح محسن وبيرسي تاو وبدر بانون وأحمد نبيل كوكا او محمد محمود لعدم الجاهزية الفنية.

ولا يملك موسيماني رفاهية الاختيار في مباراة اليوم أمام مونتيري، حيث أنه قام بقيد 23 لاعب بينهم 3 حراس مرمي و5 لاعبين متواجدين مع المنتخب الوطني.

وسيطبق الجهاز الفني نفس الخطة التي يتبعها في الفترة الأخيرة وهي 3-4-3 ولكن بشكلها الدفاعي خاصة في ظل الغيابات العديدة التي تسيطر علي الفريق.

ويتكون التشكيل المتوقع للأهلي لمواجهة مونتيري المكسيكي من:حراسة المرمى: علي لطفي.خط الدفاع: كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة.خط الوسط: محمد هاني، أليو ديانج، محمد مجدي "أفشة"، علي معلول.خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر أو لويس ميكسيوني.



ويلتقي النادي الأهلي مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة ونصف بتوقيت القاهرة، مواجهة هامة أمام نادي مونتيري المكسيكي الذي يقوده خافيير أجيري مدرب منتخب مصر السابق.



ويخوض النادي الأهلي أول مباراة له في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.

ويعاني الأهلي من العديد من الغيابات في صفوفه، في ظل غياب 5 لاعبين عن صفوفه لمشاركتهم مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا، بالإضافة للعديد من الإصابات مثل عمار حمدي وأكرم توفيق بالرباط الصليبي وحسام حسن ومحمود متولي وصلاح محسن وبيرسي تاو وبدر بانون وأحمد نبيل كوكا او محمد محمود لعدم الجاهزية الفنية.