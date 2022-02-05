شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يُراجع أخطاء دفاع الأهلى قبل مواجهة مونتيرى بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على مُراجعة أخطاء دفاع فريقه قبل مباراة مونتيري المكسيكي اليوم بمونديال الأندية، وتحدث المدير الفني مع لاعبيه خلال الساعات الماضية عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة بطل المكسيك.

ويلعب الأهلي فى السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، مع فريق مونتيري المكسيكي بالإمارات فى ضربة البداية للمارد الأحمر خلال مشاركته السابعة بكأس العالم للأندية.

وشرح موسيماني للاعبي الأهلي، وتحديداً خط الدفاع، الأخطاء التى ارتكبوها في مباريات كأس رابطة الأندية قبل السفر للإمارات، ومنها مواجهة سموحة التى خسرها الأحمر بثلاثية نظيفة.

وطالب المدير الفني للأهلي مدافعي الفريق بضرورة الحذر وتصحيح هذه الأخطاء خاصة وأن المنافس المكسيكي يمتلك لاعبين أصحاب قدرات فنية عالية وقادرون على إنهاء الهجمات بشكل جيد بفضل مهارتهم الفردية الجيدة.