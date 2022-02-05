شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى أمام مونتيرى المكسيكى.. عبد القادر وأفشة وطاهر فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة بيتسو موسيماني تشكيل فريقه لخوض مباراة «إف سي مونتيري» بطل المكسيك فى بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: على لطفى – رامى ربيعة – محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - أليو ديانج - محمد مجدى أفشة - محمد هاني - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

ويواجه الأهلي فريق اف سي مونتيري بطل المكسيك فى السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب آل نهيان بنادى الوحدة في أبوظبي، ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.