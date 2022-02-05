شكرا لقرائتكم خبر عن فريق التايكوندو بنادى يخت الجيزة يحصد الترتيب الرابع فى بطولة كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل فريق التايكوندو بنادى يخت الجيزة الترتيب الرابع ببطولة كأس العرب بالإمارات 2022 بعد حصوله على ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية وميداليتين برونزيتين.

وحصلت لعبة نادى يخت الجيزة "شهد سامى" ممثلة منتخب مصر المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما حصل كل من حبيبة وائل على ومعاذ رشدي على ميداليتان ذهبيتان، وحصدت ملك أمين ميدالية فضية، وجنستا محمد ويحيى حسن على برونزيتان.

وتوجه الدكتور سيد على رضوان، رئيس مجلس إدارة نادى اليخت وأعضاء مجلس الإدارة بالتهنئة لفريق التايكوندو بالنادى، وللجهاز الفني برئاسة الدكتور حسن كمال والمدرب مصطفي خالد، متمنين لهم استمرار التفوق خلال مشاركتهم التالية في بطولة الفجيرة المفتوحة 2022، كما قام مصطفي أبو زيد، أمين صندوق النادي بدعم البعثة والاتصال بها اثناء تواجده بالإمارات.