شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ممنوعات لنجوم الأهلي أمام مونتيرى فى مونديال الأندية بفرمان موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، قائمة محاذير للاعبيه خلال مواجهة إف سي مونتيري المكسيكي المحدد لها السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة على استاد آل نهيان بالعاصمة أبو ظبي خلال مشاركته السابعة فى مونديال الأندية، وعلى رأس هذه القائمة تحذير اللاعبين من التخاذل والارتكان؛ مؤكداً أن ذلك يشبه "اللعب بالنار" فى مباراة مصيرية.

كما حذر موسيمانى نجوم الأهلى من خطورة عدم التعامل الجيد مع الكرات المرتدة لبطل المكسيك خلال المباراة، وطالب لاعبيه بضرورة الابتعاد عن الاعتراض على القرارات التحكيمية لتفادى الكروت المجانية التى من شأنها زيادة التوتر فى أرض الملعب.

وشدد موسيمانى على لاعبيه ضرورة الابتعاد عن الالتحامات فى منطقة الجزاء خوفا من قرارات تقنية الفار بشكل يربك سيناريو اللقاء.

واستعد الأهلي جيدا لمباراة مونتيري الليلة من خلال مشاهدة فيديوهات لمباريات بطل المكسيك للتعرف على أسلوب لعبه وطريقته في وضعية الهجوم ووقت الاستحواذ على الكرة وطريقته في اختراق دفاع المنافسين، وكذلك طريقته في وضعية الدفاع للتعرف على نقاط الضعف في خطه الخلفي وأبرز المشاكل التي يستغلها منافسيه في الوصول إلى مرماه، وكذلك على طريقة اللعب التي يعتمد عليها خافيير أجيري المدير الفني للفريق المكسيكي خلال قيادته لمونتيري.