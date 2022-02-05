شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 5 فبراير 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها سلبية مسحة موسيماني والأهلى يستفسر عن إمكانية وجوده أمام مونتيرى المكسيكى ،سبب عدم إذاعة كأس العالم للأندية فضائياً والطريقة الوحيدة لمشاهدة المباريات .

سلبية مسحة موسيماني والأهلى يستفسر عن إمكانية وجوده أمام مونتيرى المكسيكى

أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، سلبية المسحة الطبية الأولى والثانية التى أجراها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق. وخاطبت إدارة بعثة الفريق فى أبوظبي اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بالإمارات لتأكيد نتيجة المسحة الطبية الثانية لموسيماني وتوضيح موقفه من قيادة الفريق في مباراة اليوم من الملعب.

سبب عدم إذاعة كأس العالم للأندية فضائياً والطريقة الوحيدة لمشاهدة المباريات

كشف محمد بن هزام، المتحدث الرسمى لبطولة كأس العالم للأندية، سبب عدم إذاعة مباريات كأس العالم للأندية المقام حاليا فى أبو ظبي فضائياً، وبالتحديد فى قناة ابو ظبي الرياضية.

وصل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى مقر إقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم فى أبوظبي؛ للاطمئنان على اللاعبين قبل بداية مشوار الفريق فى كأس العالم للأندية اليوم.

محمد صلاح يحضر المؤتمر الصحفى لمباراة مصر والسنغال.. وكيروش يختار بديله يحضر محمد صلاح، نجم منتخب مصر، المؤتمر الصحفى لمباراة مصر والسنغال فى نهائى أمم أفريقيا، والمحدد لها مساء اليوم السبت عقب المران الأخير للفراعنة، بينما يختار كيروش المدير الفنى للفراعنة بديله لحضور المؤتمر والأقرب هو ضياء السيد المدرب العام للفراعنة وذلك نظرا لإيقاف المدرب البرتغالي بعد طرده خلال مباراة مصر والكاميرون فى نصف نهائي البطولة.

كشف حازم حسنى، رئيس إتحاد الرماية ، عن خضوع الوفود المشاركة فى كأس العالم للمسدس و البندقية المحدد له الفترة من 26 فبراير الجارى وحتى 8 مارس المقبل، فى مدينة مصر الأولمبية لمسحة طبية كل 72 ساعة لإجراء إحترازى لفيروس كورونا .