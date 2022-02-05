شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يدعم الطفل المغربى ريان: ندعو الله أن تكلل جهود إنقاذه بالنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الحساب الرسمي للنادي المصري رسالة دعم للطفل المغربي ريان، العالق بأحد الآبار منذ 4 أيام، وكتب حساب المصرى عبر فيس بوك، "قلوبنا مع الابن العزيز "ريان" البالغ من العمر 5 أعوام والقابع فى بئر عميق فى مدينة شفشاون بالمملكة المغربية منذ أكثر من خمسة أيام ودخلت الآن عملية إنقاذه مرحلة حاسمة، ندعو الله أن تكلل جهود إنقاذه بالنجاح وأن يخرج "ريان" سالمًا بإذن الله.



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كشفت تقارير إعلامية، أن فرق الإنقاذ ستصل إلى الطفل ريان خلال أقل من ساعة إذا استمر الحفر بوتيرته الحالية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "اكسترا نيوز".

وسقط الطفل المغربي ريان في بئر على عمق 32 مترا يوم الثلاثاء الماضي، بمنطقة تمروت فى إقليم شفشاون شمالى المغرب، ومنذ ذلك الحين تحاول السلطات المغربية بكافة طواقم الإنقاذ والمتطوعين العمل على إخراجه.

وتسببت صخرة صغيرة في تأخير عملية الوصول إلى الطفل ريان وفق مصدر مغربي مسؤول، وأضاف المصدر المغربي أن الصخرة توجد في عمق النفق الذى تم تشييده للوصول إلى الطفل ريان وتطلب هدمها 3 ساعات.