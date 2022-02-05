شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مركز شباب و5 أندية فى بور سعيد لمشاهدة نهائى أمم أفريقيا مجاناً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه سيتم تجهيز 15 مركز شباب و5 أندية بجميع الأحياء لمشاهدة المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية (مجانا) للمواطنين غدا، لتوفير العديد من الأماكن للمواطنين للاستمتاع بمشاهدة المباراة النهائية بين مصر والسنغال، ومن أجل مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية وحرصا على سلامة المواطنين ، وذلك تحت اشراف مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

ويمكن للمواطنين مشاهدة المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية (مجانا) بمراكز الشباب والأندية التالية:

مدينة بورفؤاد :

نادي التجديف

نادي هواة الصيد

مركز شباب بورفؤاد

مركز شباب سبورتنج

حي العرب :

مركز شباب بورسعيد

حي المناخ :

نادي بورسعيد

مركز شباب الاستاد

مركز شباب السلام

مركز شباب الساحة الشعبية

حي الزهور :

نادي الحاويات

مركز شباب الزهور

مركز شباب أكتوبر

مركز شباب الحرفيين

حي الضواحي :

النادي المصري الاجتماعي .

مركز شباب القابوطي

حي الجنوب :

مركز التنمية الشبابية بالحي الإماراتي

مركز شباب الرضوان

مركز شباب أم خلف

مركز شباب عرب زيدان

مركز شباب بحر البقر .

بالإضافة إلي المدينة الرياضية بحي الضواحي .