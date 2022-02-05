شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال الجماهير المسافرين لتشجيع مصر على الوحدات الصحية لعمل المسحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا توافد العديد من الجماهير المصرية المسافرة للكاميرون لمؤازرة المنتخب الوطني فى نهائى كأس الأمم الأفريقية أمام السنغال، حيث شهدت مراكز، التجمع الأول وشرق مدينة نصر ومنطقه المعادى الطبية، اقبال الجماهير المصرية لتلقى لقاح كورونا من أجل السفر للكاميرون.

وضرب منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش موعداً مع منتخب السنغال فى التاسعة مساء غد الأحد، فى المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً بالكاميرون للإعلان عن بطل هذه النسخة.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب مع نظيره السنغالى بعد غد الأحد فى تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، وسط ترقب وطموحات للتتويج باللقب الثامن فى تاريخ الفراعنة.

وصعد منتخب مصر إلى نهائى أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بضربات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الخميس، على الملعب الأولمبى بالعاصمة الكاميرونية ياوندى فى نصف نهائى كأس الأمم الأفريقية.

وطلب مسئولو اتحاد الكرة من الكاف بتأجيل المباراة النهائية 24 ساعة لتقام يوم الاثنين 7 فبراير بدلا من الأحد 6 فبراير، تحقيقا لتكافؤ الفرص، خاصة أن منتخب السنغال سيحصل على راحة أكثر من منتخب مصر بعدما لعب أمام بوركينا فاسو الأربعاء، فى الوقت الذى خاض فيه منتخب مصر 3 مباريات لجأ فيها للوقت الاضافى ما يعتبر ضغطا كبيرا على اللاعبين.