شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر بالقميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء أمام السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر منتخب مصر بزيه التقليدى فى مباراة الغد أمام السنغال، فى نهائى بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليًا فى الكاميرون، حيث يرتدى المنتخب الوطنى القميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء.

وتنطلق مباراة مصر والسنغال فى التاسعة مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة، على ستاد أولمبيه بالعاصمة الكاميرونية ياوندى.

ونجح منتخب مصر في ترسيخ العقدة أمام نظيره الكاميروني بعدما فاز عليه 3/1 بضربات الجزاء الترجيحية ليصعد منتخب مصر لنهائي البطولة ويضرب موعداً مع منتخب السنغال ، وبالفوز الثمين الذي حققه منتخب مصر على الكاميرون يؤكد الفراعنة أنهم "عقدة" الأسود الكاميرونية فقد سبق التقى المنتخبان المصري والكاميروني في 27 مباراة قبل مباراة نصف نهائي أمم أفريقيا، و حقق خلالها الفراعنة الفوز في 15 لقاء، مقابل 6 هزائم و6 تعادلات.

وواصل منتخب مصر تفوقه على نظيره الكاميروني بعدما فاز عليه بركلات الجزاء ليُطيح به من أمم أفريقيا.

والتقى المنتخبان سويا في نهائي كأس أمم أفريقيا ثلاث مرات أعوام 1986، و2008، و2017، وفاز منتخب مصر باللقب على حساب الأسود في نسختي 1986، و2008، بينما توج الكاميرون بلقب 2017.