شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يبدأ الحركة على "عكازات" بعد جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ أكرم توفيق، لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، الحركة على "عكازات" حيث يخضع اللاعب حاليا لبرنامج علاج طبيعي فى النمسا تحت إشراف الدكتور كريستيان فينك الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي بنجاح مساء الجمعة الماضي.

وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته في مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا فى كأس الأمم الأفريقية.



اكرم توفيق

وحرص نجم الأهلى ومنتخب مصر، على التواصل الهاتفى مع زملائه بالمارد الأحمر لدعمهم قبل مواجهة مونتيرى المكسيكى فى كأس العالم للأندية الليلة، وطالب أكرم توفيق من لاعبى الأهلى تحقيق الفوز اليوم وتقديم عرض قوى أمام بطل المكسيك رغم الغيابات العديدة التى ضربت صفوف المارد الأحمر قبل انطلاق المونديال.

وعبر أكرم توفيق عن ثقته فى زملائه بالفريق وقدرتهم على تقديم عروض قوية في بطولة كأس العالم للأندية، متمنياً أن يحقق الفريق ميدالية أفضل من التي حققها فى النسخة الماضية من البطولة.