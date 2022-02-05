شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة بديلا لكيروش فى المؤتمر الصحفى لمباراة مصر والسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر وائل جمعة مدير منتخب مصر، المؤتمر الصحفي اليوم السبت والخاص بمواجهة السنغال غدا في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون، بدلا من كارلوس كيروش المدير الفنى للفراعنة الذى يغيب بسبب الايقاف.

كما يحضر محمد صلاح، نجم منتخب مصر، المؤتمر الصحفى لمباراة مصر والسنغال فى نهائى أمم أفريقيا، والمحدد له مساء اليوم السبت عقب المران الأخير للفراعنة.

ويخوض منتخب مصر مرانه الأخير فى السابعة مساء اليوم، استعدادا لمواجهة السنغال غدا ويضع كيروش خلال المران خطة المباراة، كما يستقر على التشكيل النهائى للقاء.

ويقود ضياء السيد مدرب عام منتخب مصر، الفراعنة من خارج الخطوط فى المباراة المقبلة أمام السنغال فى نهائى بطولة أمم افريقيا بالكاميرون، بعدما تأكد ايقاف كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر لحصوله على البطاقة الحمراء أمام الكاميرون فى نصف النهائى أمس.

كما تم ايقاف روجر دو سا مساعد كيروش 4 مباريات على خلفية أحداث مباراة مصر والمغرب فى قبل النهائى، لذا سيغيب أيضا عن المباراة المقبلة، على ان يتولى ضياء السيد مسئولية ادارة الفراعنة فنيا داخل الملعب.