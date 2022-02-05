شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: كاف لم يرد حتى الآن على التظلم ضد قرار إيقاف كيروش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو اتحاد الكرة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لم يرد، حتى الآن، على التظلم المقدم ضد عقوبة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر.
وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أنهم فى انتظار رد الاتحاد الأفريقى على التظلم من أجل إلغاء أو تخفيف عقوبة كيروش قبل مباراة السنغال غدا فى نهائى أمم أفريقيا بالكاميرون.
وكان الكاف قرر معاقبة كيروش بالإيقاف مباراتين وتغريمه 10 آلاف دولار، بعد طرده في لقاء مصر والكاميرون فى نصف نهائي أمم أفريقيا، حيث فاز الفراعنة بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح.
ويقود ضياء السيد، مدرب عام منتخب مصر، الفراعنة من خارج الخطوط فى المباراة المقبلة أمام السنغال فى نهائى بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، بعدما تأكد إيقاف كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر لحصوله على البطاقة الحمراء أمام الكاميرون فى نصف النهائى أمس.
كما تم إيقاف روجر دو سا مساعد كيروش 4 مباريات على خلفية أحداث مباراة مصر والمغرب فى قبل النهائى، لذا سيغيب أيضا عن المباراة المقبلة، على ان يتولى ضياء السيد مسئولية ادارة الفراعنة فنيا داخل الملعب.