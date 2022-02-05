شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: كاف لم يرد حتى الآن على التظلم ضد قرار إيقاف كيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو اتحاد الكرة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لم يرد، حتى الآن، على التظلم المقدم ضد عقوبة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر.

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أنهم فى انتظار رد الاتحاد الأفريقى على التظلم من أجل إلغاء أو تخفيف عقوبة كيروش قبل مباراة السنغال غدا فى نهائى أمم أفريقيا بالكاميرون.

وكان الكاف قرر معاقبة كيروش بالإيقاف مباراتين وتغريمه 10 آلاف دولار، بعد طرده في لقاء مصر والكاميرون فى نصف نهائي أمم أفريقيا، حيث فاز الفراعنة بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح.