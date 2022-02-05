شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى ومونتيرى اليوم فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل فريق الأهلي منافساته ببطولة العالم للأندية للمرة السابعة فى تاريخه اليوم بمواجهة مونتيري المكسيكي، ويرغب الأهلي فى تقديم عروض قوية رغم الظروف الصعبة التى يمر بها بسبب الغيابات.

فى التقرير التالى نرصد كل ما يتعلق بمباراة اليوم للأهلي فى مونديال الأندية:

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي ومونتيري؟

ج: يلتقي الأهلي مع بطل المكسيك فى السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

س: من هو طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبطل المكسيك؟

ج: يُدير مباراة الليلة الاسترالي كريس بيث، ويتكون طاقم التحكيم من حكم ساحة الأسترالى كريس بيث ويعاونه مواطنيه أنطون شتشتينين مساعد أول، وآشلي بيكهام مساعد ثان، والفرنسي كليمنت توربين حكمًا رابعًا .

ويتولى تقنية الفيديو كل من الأرجنتيني جوان بابلو بيلاتي حكم فيديو، ويعاونه ماسيمليانو إيراتي من إيطاليا، وعمار الجنيبي من الإمارات، كما سيتواجد حكم مساعد للتسلل وهو الفرنسي دانوس نيكولا، ومساعد للفار ماورو فيجليانو.

س: ماذا عن غيابات الأهلي أمام مونتيري؟

ج: يعاني الأهلي من غيابات مؤثرة في صفوفه لظروف الإصابات أو تواجد اللاعبين الدوليين مع منتخب مصر للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، ويغيب عن الأهلي كل من محمد الشناوي وحمدي فتحي وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد شريف وبدر بانون وأكرم توفيق وبيرسي تاو وصلاح محسن ومحمود متولي وعمار حمدى.

س: ما هي قائمة الأهلي فى مونديال الأندية؟

ج: تضم قائمة الأهلي المشاركة فى كأس العالم للأندية كلا من: علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة، ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول، ومحمود وحيد وكريم فؤاد وأليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية، ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات وأفشة، وزياد طارق ووليد سليمان وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر.