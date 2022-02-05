شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يهزم الشمس ويتأهل لربع نهائى كأس مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق رجال كرة اليد بنادى سبورتنج إلى ربع نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2021 / 2022 بالفوز على الشمس بنتيجة 40 / 27 فى المواجهة التى جمعتهما فى دور الـ 16 .

وتشهد لقاءات اليوم، بخلاف مباراة سبورتنج والشمس، مواجهات بين كل من، الأهلى مع سموحة والجزيرة مع الأوليمبى وهليوبوليس مع المعادى والزهور مع أصحاب الجياد والطيران مع البنك الأهلى وطلائع الجيش مع 6 أكتوبر والزمالك مع طما.

وينطلق الدور الثانى بالمرحلة الثانية من دورى محترفى كرة اليد يوم 10 فبراير الجارى بعد ختام الدور الأول بمواجهة الأهلى والزمالك التى انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 29/29 أمس.

وتشهد الجولة الأولى بالدور الثانى لقاءات بين كل من، البنك الأهلى مع الزمالك و سموحة مع الأهلى و طلائع الجيش مع سبورتنج.

وتنتهى المرحلة الثانية بدورى المحترفين للمنافسة على اللقب يوم 10 مارس المقبل.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 12 فبراير الجارى موعدا لانطلاق منافسات كأس الاتحاد للسيدات.

ويشارك فى كأس الاتحاد للسيدات كل من: سموحة وأكاديمية القليوبي وهليوبوليس و6 أكتوبر واتحاد الشرطة وهليوليدو ومدينة نصر والترسانة والزهور والمعادى ومنوف الرياضى.