سليمان وربيعة شاهدان .. ماذا تغير في الأهلي ومونتيري عن مواجهة ٢٠١٣؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

يستعد الأهلي لمواجهة مونتيري المكسيكي، في بداية مشواره بكأس العالم للأندية، اليوم السبت في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تجمع بينهما على ستاد آل نهيان بنادي الوحدة.

ولم تكن هذه المواجهة الأولى للنادي الأهلي أمام مونتيري الميكسيكي في كأس العالم للأندية حيث التقى الفريقان مرتين من قبل، وتلقى المارد الأحمر الهزيمة في المباراتين.

جاءت المواجهة الأولى للأهلي مع مونتيري الميكسيكي في اليابان عام 2012 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وخلال هذه المواجهة فاز مونتيري بنتيجة 2-0.

ولعب الأهلي مع مونتيري في كأس العالم للأندية عام 2013 للمرة الثانية في المغرب بمباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، وحقق الفريق المكسيكي الفوز 5-1.

وكان تشكيل الأهلي أمام مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية 2013:

حراسة المرمى: شريف إكرامى

خط الدفاع: احمد فتحى وائل جمعة ومحمد نجيب واحمد شديد

خط الوسط: شهاب احمد ورامى ربيعة وعبد الله السعيد ووليد سليمان

خط الهجوم: محمود تريزيجيه وعماد متعب

وتشهد قائمة الأهلي الحالية وجود لاعبين فقط شاركوا في نسخة 2013، وهم رامي ربيعة ووليد سليمان.

ولم يتواجد في قائمة مونتيري الحالية سوى الحارس لويس كارديناس، والذي كان متواجد على مقاعد البدلاء في مباراة الأهلي الأخيرة في مونديال 2013.