كان 2021.. منتخب مصر يرتدي زيه الأساسي أمام السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تقرر أن يرتدي منتخب مصر الوطني زيه الأساسي أمام السنغال في المباراة التي ستجمعهما يوم غد الأحد في نهائي كأس أمم أفريقيا 2021.

وبحسب الاجتماع الفني للمباراة، تقرر أن يرتدي منتخب مصر زيه الأساسي بألوان العلم القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء.

وتابع الاجتماع من الجانب المصري وائل جمعة مدير المنتخب المصري وعمرو سالمان اداري الفريق وعبد الله سيد مسئول المهمات.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل للنهائي بعد الفوز أمام الكاميرون، فيما تأهل السنغال للدور ذاته بعد الفوز أمام بوركينا فاسو.