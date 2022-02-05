"شاهد على الخماسية".. مدافع مونتيري السابق يكشف مفتاح الفوز على الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال إفراين خواريز مدافع مونتيري السابق، إن استغلال المساحات أمام الأهلي سيلحق الأذى بالفريق الأحمر خلال المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وانطلقت بطولة مونديال الأندية في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس الماضي، ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع مونتيري في تمام السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب آل نهيان ضمن منافسات الدور الثاني.

وخلال تصريحات نقلتها شبكة ESPN، قال خواريز: "على مونتيري أن يتحلى بالصبر أمام الأهلي وسيحقق الانتصار مثلما حدث معنا في 2013".

وأضاف: "مونتيري عليك أن تبحث عن المساحات لإلحاق الأذى بهم (الأهلي)".

وتابع: "فريقنا عليه الانتباه إلى الكرات الثابتة والهجمات المرتدة".

وكان خواريز ضمن كتيبة مونتيري التي حققت الفوز على الأهلي بنتيجة 5-1 عام 2013، عندما التقى الفريقان في مباراة تحديد المركز الخامس.