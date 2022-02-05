تعرف على معلق نهائي أمم أفريقيا بين مصر والسنغال غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

يخوض منتخب مصر الوطني في التاسعة من مساء غدٍ الأحد بتوقيت القاهرة مباراته المصيرية مع المنتخب السنغالي في نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، بعدما أقصى أصحاب الأرض "الكاميرون" بركلات الترجيح، بينما صعدت السنغال على حساب بوركينا فاسو بعد الفوز عليها بثلاثة أهداف لهدف.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس صاحبة الحقوق الحصرية للبطولة.

وكشفت مصادر بشبكة قنوات بي إن سبورتس، لمصراوي، أنه تقرر اختيار المعلق الرياضي علي محمد علي، كبير المعلقين بالشبكة، للتعليق على مباراة النهائي بين مصر والسنغال يوم الأحد، في ظل القبول الذي يحظى به "علي محمد علي" لدى أوساط الجماهير المصرية، كما يأتي الاختيار ضمن سياسة القناة الداعمة للمنتخبات العربية.​