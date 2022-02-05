تفاصيل زيارة الخطيب لعمار حمدي في غرفته بفندق إقامة الأهلي في أبوظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ حكيم طه:

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي زيارة عمار حمدي لاعب وسط الفريق، اليوم السبت، في غرفته بفندق الإقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكان محمود الخطيب، قد وصل إلى مقر إقامة بعثة الفريق في وقت سابق من اليوم؛ للاطمئنان على اللاعبين قبل بداية مشوار الفريق في كأس العالم للأندية

وحرص محمود الخطيب على الاجتماع بخالد مرتجي، أمين صندوق النادي ورئيس بعثة الفريق في الإمارات، فور وصوله لفندق إقامة البعثة.

واطمأن الكابتن الخطيب من رئيس البعثة في أبوظبي على كافة الأمور التي تخص فريق الكرة، وذلك قبل مباراة الأهلي ومونتيري مساء اليوم.

وقام الخطيب باصطحاب الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق إلي غرفة عمار حمدي بالفندق للاطمئنان عليه بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وطالب الخطيب من أحمد أبوعبلة بالتنسيق السريع لسفر اللاعب إلي النمسا ليخضع اللاعب الجراحة في أسرع وقت ممكن .

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اف سي مونتيري المكسيكي في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة في المباراة التي تقام على استاد آل نهيان في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.