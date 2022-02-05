الامارات | الطفل المغربي ريان يشد نجوم كرة القدم للتعاطف مع أزمته.. بينهم جزائريون

شكرا لقرائتكم خبر عن الطفل المغربي ريان يشد نجوم كرة القدم للتعاطف مع أزمته.. بينهم جزائريون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تضامن عدد من نجوم كرة القدم مع الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر بأحد القرى نواحي شفشاون، قبل أربعة أيام، ومازالت عملية الحفر مستمرة من أجل إنقاذه.

وتفاعل الدولي الجزائري، رياض محرز، مع الحادثة، ونشر عبر خاصية “الستوري” على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”: “ابق قويا”.

وانضم اللاعب الجزائري، إسماعيل بناصر، إلى مجموعة من الشخصيات الرياضية التي عبّرت عن تضامنها مع "الطفل ريان" حيث غرّد لاعب ميلان الإيطالي على حسابه في تويتر: “الشجاعة لريان الصغير ولعائلته وجميع الأشخاص الذين تضافرت جهودهم من أجل إنقاذه”.

وبدوره كتب لاعب برشلونة الإسباني، الفرنسي أوصمان ديمبيلي، على صفحته الرسمية على “انستغرام”: “صلوا من أجل ريان”.

وعبر نجم المنتخب المغربي، أشرف حكيمي، عن تعاطفه مع الطفل ريان، مبديا تأثره بحادث السقوط في ثقب عميق، اذ نشر رسما كاريكاتوريا لعملية الحفر.

كما كتب المدرب السابق للمنتخب المغربي، الفرنسي هيرفي رينارد، خاصية “الاستوري” على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”: “صلو من أجل ريان، نرجو من الله أن يساعده”.

كما نشر المعلق الجزائري، حفيظ الدراجي، عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” رسالة “مؤثرة”، قائلا: “‏قلبي مع الطفل المغربي ريان ،الولد لايزال متشبثا بالحياة، وعمليات الإنقاذ متواصلة إلى الآن، التعاطف مع عائلته وذويه وأحبته. اللهم أخرجه سالما معافى"

وتفاعل ، البوسني وحيد خليلوزيتش، مع القضية، حيث نشر عبر خاصية “السطوري” على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” صورة للطفل ريان، ودون قائلاً: “صلوا من أجل ريان، كل صلاتي من أجل ريان الصغير، آمل من كل قلبي أن يخرج سالما معافى”.

كما ترق المعلق التونسي، عصام الشوالي، لأزمة ريان في تدوينة على صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “اللهم في هذه الساعات المباركة و في هذا اليوم المبارك ..اخرجه معافى سالما غانما وافرح قلوبنا وقلوب أهله يارب العالمين”.

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