خلال هذا الموسم.. محرز يكشف عن هدفه الأكبر مع مانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

كشف الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عن هدفه الأكبر مع الفريق السماوي خلال هذا الموسم 2021-2022.



وقال محرز في تصريحات للموقع الرسمي لمان سيتي إن هدفه الأكبر هذا الموسم، هو التتويج بكل الألقاب المتاحة مع الفريق، على الصعيدين المحلي والقاري.

وأضاف "في الحقيقة لا أهتم بإنهاء الموسم كهداف لمانشستر سيتي. تسجيل الأهداف أمر جيد ويمنح اللاعبين ثقة وشعورا مختلفا، لكن الهدف الأكبر هو مساعدة الفريق على التتويج بالألقاب في النهاية".

وأردف "أن أكون هداف الفريق ليس بالغاية التي أسعى وراءها. إن حققت ذلك سيكون أمرا جيدا بطبيعة الحال، ولكن لن أبحث عنه بشتى الطرق".

وعن حالته المعنوية بعد العطلة القصيرة التي استفاد منها بعد مُشاركته رفقة منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا، رد بقوله "الراحة التي دامت أسبوعا كانت رائعة، وجاءت في وقت مناسب قبل فترة حاسمة في الدوري الإنجليزي، وانطلاق الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا".

وختم محرز تصريحاته، بمُقارنة مُستواه الحالي بنظيره في 2016، حين فاز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا قائلا "لا أدري، المُقارنة صعبة والظروف مغايرة، لكن وبكل تأكيد أنا في أفضل الأحوال حاليا".