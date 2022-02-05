بعد رفض تأجيل النهائي 24 ساعة .. رسالة من محمد صلاح للاعبي المنتخب

الشارقة - اميمة ياسر - عقد كابتن المنتخب المصري ولاعب فريق ليفربول الانجليزي محمد صلاح ، جلسة مع لاعبي المنتخب المصري عقب تناول وجبة الإفطار بفندق الإقامة بمدينة ياوندي الكاميرونية مطالبا الجميع بتناسي التعب والإجهاد والتركيز في الفوز وتابع خلال لقائه مع زملائه اللاعبين: " ليس أمامنا سوى نسيان الإجهاد بعد تجاهل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " الكاف " طلب المنتخب بتأجيل مباراة السنغال 24 ساعة فقط ".

وأردف قائد المنتخب قائلا : " أعلم تماما أن هناك إرهاقا ذهنيا وبدنيا علينا جميعًا ولكن لابديل عن الفوز فتحقيق الإنجاز يبعد خطوة واحدة فقط عن المنتخب " .

كان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كان قد حقيقة تأجيل مباراة مصر والسنغال لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وحصول الفراعنة علي وقت راحة كاف ومماثل للخصم , وقال صبحي خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" تواصلت مع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمناقشة الأمر، وهو رجل محب لمصر، ولكن من الصعب تأجيل المباراة بسبب جداول المواعيد . وأردف:" هنتوكل على الله وربنا يكرمنا ، لافتا إلي أنه تم توزيع 1.5 مليون جنيه من المكافأة التي رصدها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى على اللاعبين بعد تأهلهم للنهائي كنوع من التحفيز لهم.

وفي ذات السياق أعلن مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون سفر 10 طائرات تحمل الجماهير المصرية؛ لمساندة المنتخب الوطني أمام منتخب السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 في اللقاء المرتقب بين المنتخبين مساء غدا الأحد المقبل مشيرا الي تواصله مع وزيرا الداخلية والصحة في الكاميرون من أجل حل جميع الأمور التي تقف أمام الجماهير القادمة من مصر، مثل المسحات الطبية وأيضًا توفير الأتوبيسات الخاصة التي ستنقل الجماهير وتأمين البعثة، وتذاكر المباراة.

يذكر ان الإعلامي والناقد الرياضي عبد الناصر زيدان كان قد اكد أن بث مباراة النهائي بين مصر والسنغال في بطولة كأس الأمم الأفريقية ستكون بدون تشفير مشددا خلال تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر على أن المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقة بين السنغال ومصر والمقرر لها غداً الأحد الساعة 8 مساء بتوقيت فرنسا 9 مساء بتوقيت مصر سيتم بثها وإذاعتها بدون تشفير على TMC الفرنسية .

وتقدم «بوابة أخبار اليوم» خدمة البث المباشر لمباراة منتخب مصر السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 عقب الفوز على الكاميرون مساء أمس.

ومن المقرر ان يواجه منتخب مصر نظيره السنغال يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً علي ملعب أوليمبي بالكاميرون.

وتأهل منتخب مصر إلي نهائي كأس الامم الإفريقية 2021 عقب الفوز على الكاميرون بركلات الترجيح 3/ 1 خلال نصف النهائي الذي أقيم بينهما على ملعب «باول بيا ستاديوم»، مساء الخميس، ضمن منافسات دور نصف نهائي من البطولة الإفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والسنغال في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على «ملعب أوليمبي»، وتذاع عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max، و beIN Sports HD 2 Max و beIN Sports Connect.

ومن المقرر أن تذيع القناة الأولى الجزائرية الأرضية والمفتوحة على نايل سات المباراة.

وكان المنتخب الوطني نجح في التأهل إلى نهائي البطولة بعدما أقصى كلًا من كوت ديفوار "الأفيال" في دور الـ16 ومنتخب المغرب " أسود الأطلس" في دور ربع النهائي وأخيرًا منتخب الكاميرون " الأسود غير المروضة" ليمارس الفراعنة هوايتهم المفضلة ويروضوا فيل وأسدين.

يذكر أن مباريات نصف نهائي أمم إفريقيا قد أسفرت عن تأهل منتخبي مصر والسنغال للمباراة النهائية.

حيث نجح منتخب السنغال في الفوز على بوركينا فاسو بنصف النهائي بنتيجة 3/ 1 كما حقق منتخب مصر الفوز على الكاميرون بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 1 بنفس الدور.

ومن المقرر أن تقام مباراة المركز الثالث والرابع بين الكاميرون وبوركينا فاسو اليوم السبت 5 / 2 / 2022 في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب أحمدو أهيدجو.

بينما تقام المباراة النهائية بين مصر والسنغال غداً الأحد 6 /2 / 2022 في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب أوليمبي.

ويعد منتخب مصر هو الأكثر ظهورًا في نهائيات كأس الأمم الأفريقية عبر التاريخ بالمشاركة 25 مرة ثم كوت ديفوار 23 مرة وغانا 22 مرة.

ويسيطر منتخب مصر على بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يعد الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 7 بطولات، يليه منتخب الكاميرون برصيد 5 بطولات، وغانا 4 بطولات يليه نيجيريا برصيد 3 بطولات.

ويبحث الفراعنة على اقتناص النجمة السمراء الثامنة، بعد التتويج 7 مرات من قبل في رقم قياسي أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.