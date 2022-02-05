شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مصر يعودون من الكاميرون اليوم بعد انتهاء مشوارهم فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعود الحكام المصريون الدوليون الذين شاركوا فى إدارة مباريات بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، اليوم إلى القاهرة، وهم محمود البنا وأمين عمر وأحمد الغندور ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، بينما عاد الحكم الدولى محمد معروف قبل يومين.
واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم رسمياً الحكم الجنوب أفريقي جوميز لإدارة مباراة منتخب مصر مع السنغال فى نهائي كأس أمم أفريقيا المحدد لها غدا الأحد.
ويضم طاقم الحكام جوميز حكما الساحة والمساعدين الأول هو زخارى سويلا من جنوب إفريقيا ومساعد تانى سورو من ليسوتو ،بينما حكم رابع جان جوك ندالا الكونغو ، وحكام الفار من المغرب بقيادةعادل زوراق بشرى مساعد فار أول ، وزكريا برنس مساعد فار ثانى.
ضرب المنتخب الوطنى موعداً فى التاسعة مساء غد الأحد ، مع نظيره السنغالى فى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، بعد إقصاء المنتخب الكاميرونى صاحب الأرض والجمهور، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية فى نصف النهائى بنتيجة 3 / 1.
ورغم أن التاريخ ينحاز للفراعنة بـ7 انتصارات فى 13 مواجهة جمعت الفريقين، إلا أن الفراعنة لم يتغلبوا على أسود التيرانجا منذ قرابة الـ16 عاماً، وبالتحديد منذ 7 فبراير 2006 خلال كأس الأمم الأفريقية التة أقيمت بمصر وتوج بها المنتخب الوطني حيث فازت حينها مصر بنتيجة 2-1 على السنغال.