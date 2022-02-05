شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مصر يعودون من الكاميرون اليوم بعد انتهاء مشوارهم فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الحكام المصريون الدوليون الذين شاركوا فى إدارة مباريات بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، اليوم إلى القاهرة، وهم محمود البنا وأمين عمر وأحمد الغندور ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، بينما عاد الحكم الدولى محمد معروف قبل يومين.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم رسمياً الحكم الجنوب أفريقي جوميز لإدارة مباراة منتخب مصر مع السنغال فى نهائي كأس أمم أفريقيا المحدد لها غدا الأحد.

ويضم طاقم الحكام جوميز حكما الساحة والمساعدين الأول هو زخارى سويلا من جنوب إفريقيا ومساعد تانى سورو من ليسوتو ،بينما حكم رابع جان جوك ندالا الكونغو ، وحكام الفار من المغرب بقيادةعادل زوراق بشرى مساعد فار أول ، وزكريا برنس مساعد فار ثانى.