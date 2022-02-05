شكرا لقرائتكم خبر عن 25 لاعبا شاركوا بقميص مصر فى أمم أفريقيا.. ويتبقى محمود جاد ومروان داوود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك 25 لاعبا من أصل 27 لاعبا مع المنتخب المصرى خلال بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون، ليكون أكثر عدد من اللاعبين تاريخياً يشارك مع الفراعنة، ولم يتبق إلا الثنائى محمود جاد ومروان داوود لم يشاركا من قائمة الفراعنة.
ويخوض منتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، اليوم السبت، المران الوحيد استعدادا لمواجهة السنغال غداً فى المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.
وقرر الجهاز الفنى الاكتفاء بتدريب وحيد قبل المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية مساء غد الأحد، على أن يقام التدريب فى السابعة إلا الربع مساءً حسب اللجنة المنظمة للبطولة.
من جهته أكد الدكتور محمد أبو العلا أن محمود حمدى "الونش" تجاوز الإصابة التي تعرض لها بجرح قطعى فى الرأس تطلب خياطة الجرح واستكمل المباراة.
وتأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه ليكون أكثر منتخب يلعب المباراة النهائية بعد فك الاشتباك مع منتخب غانا.
كما حقق منتخب مصر الفوز الثاني تاريخيا على الكاميرون بضربات الترجيح بعد نهائي 1986، وفاز الفراعنة في مباراتهم الثالثة من أصل 5 مباريات لعبها أمام الكاميرون في الأدوار الإقصائية.
وخاض منتخب مصر الوقت الإضافي 3 مرات خلال البطولة بمجموع دقائق 360 دقيقة ليكون أكثر المرات التي يلعب فيها الفراعنة تاريخيا طوال بطولة إفريقيا.
وبات كارلوس كيروش رابع مدرب أجنبي يلعب المباراة النهائية مع منتخب مصر بعد جوزيف تيتكوس في 1959، مايك سميث 1986، هيكتوبر كوبر 2017.