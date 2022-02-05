شكرا لقرائتكم خبر عن 25 لاعبا شاركوا بقميص مصر فى أمم أفريقيا.. ويتبقى محمود جاد ومروان داوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك 25 لاعبا من أصل 27 لاعبا مع المنتخب المصرى خلال بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون، ليكون أكثر عدد من اللاعبين تاريخياً يشارك مع الفراعنة، ولم يتبق إلا الثنائى محمود جاد ومروان داوود لم يشاركا من قائمة الفراعنة.

ويخوض منتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، اليوم السبت، المران الوحيد استعدادا لمواجهة السنغال غداً فى المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وقرر الجهاز الفنى الاكتفاء بتدريب وحيد قبل المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية مساء غد الأحد، على أن يقام التدريب فى السابعة إلا الربع مساءً حسب اللجنة المنظمة للبطولة.

من جهته أكد الدكتور محمد أبو العلا أن محمود حمدى "الونش" تجاوز الإصابة التي تعرض لها بجرح قطعى فى الرأس تطلب خياطة الجرح واستكمل المباراة.