شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه مونتيرى المكسيكى فى مونديال الأندية بدون 14 لاعبا.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الاهلى خوض أولى مبارياته فى كأس العالم للأندية ضد مونتيرى المكسيكى فى ضربة البداية بالبطولة العالمية، والمقرر إقامتها فى السادسة والنصف مساء اليوم السبت، فى ربع نهائى كأس العالم للأندية التى تقام بالإمارات.

ويشارك نادي القرن فى كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالى والسابعة فى تاريخه، ممثلا عن قارة أفريقيا بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني علي التوالي والمرة العاشرة في تاريخه.

وجاءت قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية كالتالي: علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم فؤاد واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات وافشة وزياد طارق ووليد سليمان وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر.

ويسعى الأهلي للحصول على مركز أفضل في النسخة الحالية، لكن الفريق يعاني من عدد من الغيابات من قائمته، على رأسها تأكد غياب مدربه الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى لإصابته بفيروس كورونا بجانب غياب 14 لاعباً هم بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدى وصلاح محسن ومحمود متولي، بسبب إصابة الأول بمضاعفات فيروس كورونا وحاجته للراحة فترة طويلة، واصابة الثنائى أكرم توفيق وعمار حمدى بقطع في الرباط الصليبي، وصلاح محسن لخضوعه لجراحة في وجه القدم خلال الأيام الماضية، بينما يغيب محمود متولى لخضوعه لفترة تأهيل في قطر للتعافي من إصابة في العضلة الأمامية.

بينما يغيب أيضا كل من، محمد محمود وحسام حسن وبيرسى تاو بسبب الإصابات العضلية، بالإضافة إلي أحمد نبيل كوكا الذي يعاني من مضاعفات فيروس كورونا.

بينما يغيب عن الفريق الأحمر الخماسى الدولي، بسبب مشاركتهم في بطولة الأمم الأفريقية وهم، محمد الشناوي، أيمن أشرف، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد شريف.

وإذا خسر الأهلي فسيضرب موعدًا مع الخاسر من مباراة الهلال السعودي ضد المنتصر من الجزيرة الإماراتي وبيري التاهيتي في مباراة تحديد المركز الخامس.