شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. إيهاب محسن نجم اليد: كان حلمى أكون طيار وبحب عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب إيهاب محسن نجم كرة اليد فى الزمالك السابق.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

تربية الكلاب.

بتدخل المطبخ؟

لا خالص.

إيه الأكلة التى تفضلها؟

بحب أكلات كتير مفيش أكلة محددة.

من نجمك المفضل؟

مفيش حد معين.

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب.

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

طيار.

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

لا مفيش حد.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.