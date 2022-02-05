شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلى مع أندية المكسيك قبل مباراة مونتيرى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لخوض أولى مبارياته فى كأس العالم للأندية ضد مونتيري المكسيكى فى ضربة البداية بالبطولة العالمية، والمقرر إقامتها فى السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، فى ربع نهائي كأس العالم للأندية التى تقام بالإمارات.

ويشارك نادى القرن فى كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالى والسابعة في تاريخه، ممثلا عن قارة أفريقيا بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالى والمرة العاشرة فى تاريخه.

أربع مواجهات جمعت بين الأهلي والفرق المكسيكية، كانت الغلبة لممثل الكونكاكاف على بطل أفريقيا، وذلك فى كأس العالم للأندية، اهتزت فيها شباك الأهلي 12 مرة مقابل خمسة أهدافا فقط.

الأهلي فاز في مواجهة واحدة مقابل الهزيمة في أربعة بأدوار مختلفة واجه فيها فرق من المكسيك في كأس العالم للأندية كالتالى:

الأهلي 2-1 كلوب أمريكا

سجل محمد أبو تريكة هدفي الأهلي في كلوب أمريكا في لقاء تحديد المركز الثالث، ويعد هو أفضل إنجاز للأحمر في مونديال الأندية.

الأهلي 2-4 باتشوكا

في الدور الأول التقى الأهلي مع باتشوكا، تقدم بهدفين في الشوط الأول، ولكنه انهار في الثاني برباعية أنهت أحلام بطل إفريقيا في الوصول إلى نصف النهائي.

الأهلي 0-2 مونتيري

في نسخة 2012 تلقى الأهلي هدفين دون رد من مونتيري ووقتها كان حسام البدري هو المدير الفني للفريق الأحمرليحتل الأهلي المركز الرابع بنهاية البطولة.

الأهلي 1-5 مونتيري

وواجه النادي الأهلي نظيره مونتيري المكسيكي من قبل في كأس العالم للأندية، عام 2013 في المغرب، وانتهت بفوز الفريق المكسيكي بخماسية مقابل هدف، في مباراة تحديد المركز الخامس والسادس.

-أقيمت البطولة منذ بدايتها عام 2000 وحتى الآن 17 مرة، منها ثماني مرات باليابان، وأربع مرات في دولة الإمارات، ومرتان في كل من المغرب وقطر ومرة واحدة في البرازيل، ونسخة 2022ستكون المرة الخامسة بدولة الإمارات العربية المتحدة.