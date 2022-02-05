الامارات | أغرب هدف من نيران صديقة.. "تم تسجيله بدوري عربي"! (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب هدف من نيران صديقة.. "تم تسجيله بدوري عربي"! (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الملاعب المغربية تسجيل أحد أغرب الأهداف في العالم "من نيران صديقة" خلال مباراة فريقي وادي زم وحسنية أغادير، الجمعة، ضمن الجولة 16 من الدوري المغربي لكرة القدم.

وخطف المهدي ويا حارس مرمى نادي وادي زم كل الأضواء عندما عزز تقدم فريق أغادير بهدف ثان في الوقت الذي كان يبحث فيه فريقه عن التعديل إذ وصلته كرة من زميله المدافع فحاول تشتيتها خارج الملعب لكنه وجد نفسه يسدد بكل قواه في شباكه بالدقيقة 80.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الهدف بسخرية وكوميديا خصوصاً أن الحالة غريبة جداً وستسجل في ذاكرة الجماهير بين أغرب هدف عكسي في التاريخ.

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