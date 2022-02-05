الامارات | محكمة (كاس) ترفع عقوبة الإيقاف عن رئيس (كاف) السابق عيسى حياتو

شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة (كاس) ترفع عقوبة الإيقاف عن رئيس (كاف) السابق عيسى حياتو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) رفع الإيقاف الذي فرض على عيسى حياتو الرئيس الأسبق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف). وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد عاقب حياتو في أغسطس بالإيقاف لمدة عام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، بتهمة مسؤوليته عن انتهاك القواعد المتعلقة بترويج الحقوق الإعلامية والتسويقية للمسابقات التي نظمها الكاف بين عامي 2014 و2017 .

وكانت الغرفة القضائية بلجنة القيم المستقلة بالفيفا قد غرمت أيضا حياتو (75 عاما)، 30 ألف فرنك سويسري (33 ألف و170 دولار).

وذكرت محكمة كاس في بيان أصدرته اليوم أنها أيدت الاستئناف المقدم من حياتو، مضيفة أن "القرار المطعون عليه، ألغي ولن يتم فرض أي عقوبة على عيسى حياتو."ورأت لجنة محكمة كاس التي أحيلت إليها القضية أنه لم تكن هناك أدلة كافية على انتهاك قواعد القيم لدى الفيفا، وبالتالي لا يستوجب الأمر فرض عقوبات من قبل الفيفا على حياتو.

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