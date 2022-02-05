تعرف على القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية على النايل سات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

انطلقت منافسات كأس العالم للأندية 2021 في دولة الإمارات، والتي تقام بمشاركة 7 فرق من مختلف القارات.



الثلاثي العربي المتنافس في كأس العالم للأندية؛ هو الأهلي المصري الفائز بدوري أبطال أفريقيا، والهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، والجزيرة الإماراتي حامل لقب الدوري الإماراتي.

البطولة ستبدأ الخميس بمواجهة الجزيرة مع بيراي من تاهيتي، المشارك في البطولة بترشيح من اتحاد أوقيانوسيا بعد انسحاب أوكلاند سيتي، حيث سيلعب الفائز في تلك المباراة يوم الأحد مع الهلال السعودي في الدور الثاني.

أما الأهلي، فيستهل مشواره في كأس العالم للأندية، السبت المقبل، بمواجهة مونتيري المكسيكي، بطل دوري أبطال الكونكاكاف.

ستشاهد بلدان عربية بعينها كأس العالم للأندية 2021، وذلك لحصول القنوات الناقلة على البث داخل هذه البلدان.

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية هي SSC، والمتواجدة على القمر الصناعي عرب سات.

إذا كنت ترغب في مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية من مصر أو الإمارات أو الكويت فهناك طريقة أخرى، وهي قنوات أبوظبي الرياضية، والتي ستتواجد على تطبيق STARZPLAY فقط.

لم تحصل أي قناة على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية على نايل سات، فباستثناء القنوات المذكورة آنفًا، لا توجد قنوات أخرى حصلت على الحقوق.

ما هو تردد قنوات SSC؟

تتواجد قنوات SSC على القمر الصناعي عرب سات فقط، ويمكنك مشاهدتها من خلال التردد التالي.

تردد قنوات SSC على عرب سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

كما سبق الذكر، يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية في مصر والإمارات والكويت من خلال قنوات أبوظبي الرياضية، والمتواجدة حصريًا على STARZPLAY.

وداخل السعودية، ستتمكن من المشاهدة من خلال الاشتراك في منصة شاهد، والتي تبث عليها قنوات SSC الناقلة لكأس العالم للأندية.