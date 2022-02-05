شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يصل مقر إقامة الأهلي فى الإمارات قبل مواجهة مونتيري بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى مقر إقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم فى أبوظبي؛ للاطمئنان على اللاعبين قبل بداية مشوار الفريق فى كأس العالم للأندية اليوم.

وحرص محمود الخطيب على الاجتماع بالمهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادى ورئيس بعثة الفريق في الإمارات، فور وصوله لفندق إقامة البعثة.

واطمأن الخطيب من رئيس البعثة في أبوظبي على كافة الأمور التي تخص فريق الكرة، وذلك قبل مباراة الأهلي ومونتيري مساء اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اف سي مونتيري المكسيكي في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة في المباراة التي تقام على استاد آل نهيان في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.