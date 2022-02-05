شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل البرنامج الغذائى للأهلى قبل مواجهة مونتيرى.. والغائبون فى "الجيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الرحمن سعيد، أخصائي التغذية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه تم تعديل البرنامج الغذائي للاعبين اليوم، السبت، وذلك فى إطار الاستعداد لمباراة الفريق أمام مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» والتى تقام فى السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد آل نهيان في أبوظبي.

وقال سعيد، "لاعبو الفريق يخضعون لبرنامج غذائي معين منذ بداية المعسكر بمواعيد زمنية محددة، ووجبات تساعد مكوناتها على توفير العناصر التى يحتاجها جسم اللاعب في التدريبات والمباريات".

وأشار سعيد إلى أن البرنامج الغذائي محدد وتم إخطار اللجنة الطبية لكأس العالم للأندية به منذ شهر تقريبا، خاصة أن كل شيء في البطولة يتم تحت إشراف «فيفا».

وأكد أخصائي التغذية أن تعديل البرنامج الغذائي يوم المباراة يأتي بالتنسيق مع الجهاز الفني وفقا لموعد مباراة اليوم أمام بطل المكسيك وذلك لتوفير احتياجات جسم اللاعبين.

واختتم عبد الرحمن سعيد قائلا، «في يوم المباراة نحرص على تناول للاعبين لوجبات الإفطار والغذاء مبكرا، وتتضمن سوائل وعصائر ونشويات لتوفير العناصر الغذائية اللازمة التي يحتاجها الجسم، وبعد المباراة، لابد أن يتناول اللاعبون وجبة عشاء تحتوي علي اللحوم والبروتينات لتعويض الجسم عن الجهد المبذول خلال اللقاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اف سي مونتيري المكسيكي في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب آل نهيان بأبوظبي في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية.

ويؤدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى الذين يغيبون عن قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية تدريبات بدنية في «الجيم» بعد ظهر اليوم السبت.

وحدد الجهاز الفني للفريق برنامجا تدريبيا للاعبين المستبعدين من القائمة لتنفيذه في الجيم تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق.

وتضم قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية 23 لاعبًا وهم: علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ محمد هاني ـ رامي ربيعة ـ محمد عبدالمنعم ـ ياسر إبراهيم ـ محمد مغربي ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ كريم فؤاد ـ أليو ديانج ـ حمدي فتحي ـ عمرو السولية ـ محمد شريف ـ أحمد عبدالقادر ـ لويس ميكيسوني ـ حسين الشحات ـ أفشة ـ زياد طارق ـ وليد سليمان ـ أيمن اشرف ـ طاهر محمد طاهر.